Carola Varini, la fashion e food influencer con la Juventus nel cuore

Carola Varini è una sexy food e fashion influencer che sta spopolando su Instagram con quasi 120.000 follower al suo attivo. La giovane 29enne ha anche un passato da video designer e da modella per poi arrivare alla sua grande passione: la cucina. Carola, infatti, è la fondatrice della bakery a conduzione familiare Sweet Carolyna Italian Bakery e ai microfoni di SegretoDonna ha parlato delle sue passioni: "Nella vita ho fatto il liceo artistico, mi sono laureata in video design ma poi ho lavorato come modella ed hostess per diversi anni. Da settembre 2018 mi sono dedicata all’arte culinaria, aprendo una mia bakery che si chiama sweet Carolyna! Nella vita amo viaggiare, mangiare e i cartoni animati!. Amo recitare, disegnare e cantare, insomma, tutto ciò che è arte!".

Carola ama postare su Instagram foto della sua vita quotidiana e del suo lavoro con scatti che la ritraggono mentre assapora dell'ottimo cibo. La Varini ha spiegato come è nata l'idea di aprire la sua bakery: "L’idea è nata in famiglia, quando inizialmente si doveva aprire una microimpresa che io avrei gestito da casa, ma poi siamo arrivati a qualcosa di più. Ci sono molte persone dietro a tutto questo: c’è chi si occupa dei conti, chi gestisce i fornitori. Io mi occupo del marketing e aiuto dietro al banco. Cucino qualche specialità americana come cupcake, cheescake e brownies". Carola, però, non ha solo la passione per la cucina dato che è una grande tifosa della Juventus e fino a qualche tempo fa era l'ex "Zebra" di Betclic, ovvero una delle cheerleiader che fino a qualche anno fa allietavano i pre partita della Juventus.

Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?