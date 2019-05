Carolyn Smith: "Ho conosciuto Lady Diana, una persona normale"

Caterina Balivo ha ospitato Carolyn Smith nella puntata del 31 maggio di Vieni da me, e la giudice di Ballando con le stelle si è concessa per una lunga intervista durante la quale ha rivelato aspetti sconosciuti della sua vita.

Se tutti, infatti, la conoscono per la sua lunga carriera nel mondo della danza e per la sua lotta contro il cancro, pochi sanno cosa sia accaduto alla Smith prima che diventasse famosa. E, a raccontarlo, è stata proprio lei stessa. “ Ho iniziato a ballare a tre anni. Mia mamma già mi insegnava quando ero nella culla – ha scherzato lei, che per seguire la passione per la danza decise di lasciare l’Italia per trasferirsi a Londra - . Quando finii la scuola mi ero promessa di trasferirmi a Londra, perché lì potevo ballare. I miei genitori mi seguirono: vendettero casa e lasciarono i propri lavori ”. Una scelta non facile per la famiglia di Carolyn che, però, ha avuto la forza di ricostruirsi una vita a Glasgow.