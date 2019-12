La Casa di Carta, confermata la stagione 4 con un ritorno inaspettato

Ad oggi è una fra le serie tv più famose in Italia e nel mondo. La Casa di Carta, prima produzione spagnola di Netflix, è un vero e proprio fenomeno di culto e nessuno, a dirla tutta, si aspettava un successo di questa portata. I fan possono tirare un sospiro di sollievo, alla luce di un colpo di scena senza precedenti che ha chiuso la stagione tre. Lo show tornerà molto presto con nuovi e avvincenti episodi. La quarta stagione è prevista, ancora una volta su Netflix, in primavera.

L’annuncio che ha fatto esultare i fan è stato lanciato nel corso del Bazil Comic Con Experience, in un cui, in un panel dov’erano presenti alcuni protagonisti della serie tv, è stato mostrato un video in anteprima che conferma la realizzazione della stagione 4. Il debutto è previsto per il prossimo 3 aprile 2020, e La Casa Di Carta sarà disponibile in tutti i paesi in cui il servizio Netflix è attivo. Nelle immagini del video in cui appaiono tutti i protagonisti dello show, si intravede anche quello di Nairobi, interpretato da Alba Flores.

Colpita al petto da un proiettile nell’ultimo episodio della scorsa stagione da un cecchino durante le ultime fasi della rapina messa a segno nella Banca di Spagna, proprio mentre guardava suo figlio alla finestra, Nairobi è stata la prima incognita della quarta stagione. In molti hanno creduto che il suo personaggio sarebbe uscito definitivamente di scena, invece ora è confermato che anche lei sarà nel cast fisso del nuovo capitolo dello show. Il filmato mostra un altro personaggio che è uscito di scena, il celebre Berlino, colpito a morte dalla polizia durante la rapina alla Zecca dello Stato. Già protagonista di diversi flashback durante la terza stagione, di cui uno girato persino in Italia, la sua potrebbe essere una presenza fissa anche nei nuovi episodi de La Casa di Carta. Un’ipotesi difficile ma che fa ben sperare.

"Che il caos abbia inizio". Il video è stato mostrato di fronte a 3mila e 500 persone. E attraverso l’hashtag #LCDP4, su Twitter, instsagram e Youtube, si possono seguire tutte le informazioni sulla serie tv.

Di grande successo tra i più giovani, La Casa di Carta ha portato al successo (dopo un lungo periodo) le serie spagnole qui in Italia. E grazie all’aiuto di Netflix, le vicende dei rapinatori più fortunati della tv, sono diventati un piccolo ma grande caso mediatico.