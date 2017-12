Non paga gli alimenti alla Argento: pignorata casa di Morgan

Arriva dal tribunale civile di Monza la decisione di pignorare l'abitazione di Morgan, all'anagrafe Marco Castoldi, per fare fronte al mancato pagamento degli alimenti all'ex compagna Asia Argento.

La corte ha dato così ragione all'attrice, che tramite l'avvocato Samantha Luponio aveva presentato la richiesta al giudice, che ha stabilito che la misura sarà valida dal prossimo gennaio.

L'artista ed ex giudice del talent show X Factor dovrebbe versare ogni mese duemila euro alla Argento per fare fronte al mantenimento della figlia Anna Lou, nata nel 2001, ma già in passato la ex compagna aveva denunciato mancanze da parte sua.

A novembre, in un'intervista al Mattino, Morgan aveva attaccato pesantemente l'attrice. "Non la denuncerò al tribunale dei minori dicendo che le porterò via la figlia perché una madre del genere non è tanto un buon modello", aveva detto, dopo che lei era uscita allo scoperto raccontando delle molestie subite dal produttore hollywoodiano Harvey Weinstein. Anche in quell'occasione l'Argento aveva richiamato Castoldi ai suoi doveri, rispondendo che un uomo che "non paga il mantenimento dal 2010 non è un fonte attendibile".

Secondo quanto si legge nelle carte il pignoramento deciso a Monza riguarda un appartamento da 153 metri quadri e un doppio box da 15,40, per i quali è stato stabilito un minimo d'ast di 328mila euro.