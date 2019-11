Caso Epstein, la regina prende le distanze dal principe Andrea

Non è un bel momento per la monarchia inglese, che negli ultimi mesi deve affrontare il fuoco incrociato delle polemiche da parte dei media. Se da una parte ci sono i dissapori tra William e Harry, emersi con chiara evidenza anche durante l'ultima uscita pubblica degli ex Fab Four, dall'altra c'è il caso del principe Andrea, coinvolto nel caso Epstein, dal quale la regina Elisabetta II pare abbia preso le distanze.

L'ultimo tassello di questa complicata vicenda che coinvolge il minore dei figli della Regina Elisabetta riguarda un'intervista rilasciata dal principe Andrea alla BBC. Durante questa, l'uomo ha difeso la sua amicizia con il magnate Jeffrey Epstein, accusato di violenza carnale e pedofilia, suicida in carcere. Di contro, ha ripudiato ogni attribuzione relativa a un suo presunto coinvolgimento diretto nelle vicende, negando di aver mai fatto sesso con una delle principali accusatrici di Epstein, Virginia Roberts, minorenne all'epoca dei fatti.

Contrariamente a quanto imporrebbe il protocollo reale, il principe Andrea non ha informato sua madre dell'intenzione di rilasciare un'intervista alla BBC su un argomento così delicato. La regina Elisabetta sarebbe stata informata solo a cose fatte, quindi, sarebbe stata a conoscenza di tutto ma non c'è mai stata la sua autorizzazione all'intervista. Da una parte, il diretto interessato pare sia felice di com'è andata l'intervista ma dall'altra l'intero entourage di corte la reputa al pari di “ un incidente di un autotreno .” Sono, quindi, iniziate le grandi manovre per limitare i danni e si mormora che se il principe Carlo dovesse salire al trono, uno dei primi provvedimenti sarebbe quello di sollevare il fratello da ogni incarico ufficiale.