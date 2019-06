Castellammare di Stabia, “Christina O” il mega yacht che fu di Onassis

Di certo non passa inosservata, approdata nel porto di Castellammare di Stabia (Napoli), attraccata alla banchina per natanti di notevoli dimensioni, da pochi giorni è apparsa "Christina O" l’imbarcazione di quasi 100 metri che ha una storia altrettanto lunga e maestosa.

Il natante infatti fu costruito nel 1943, poi nel 1954 venne acquistato dall'armatore Aristotele Onassis, che volle stravolgere lo scafo fino a trasformarlo nello yacht più grande, lussuoso dell'epoca. L’armatore volle bagni con rubinetti d'oro e maniglie d'avorio, un caminetto tempestato di pietre preziose, lavandini in lapislazzulo e un bagno di marmo. Lo arredò con mobilio Luigi XIV e quadri da museo, inclusi un Rubens, un El Greco, un Renoir. Sgabelli del bar rivestiti in pelle di balena. Mentre per le 18 cabine scelse i nomi di isole greche, all'imbarcazione diede il nome di sua figlia, appunto Christina Onassis (morta tragicamente all’età di 37 anni).

Al timone del "Cristina O", come si legge sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, c’è la croata Zac Vera, con a bordo un ricco e variegato entourage di ospiti, e un importante imprenditore di Miami. Ad offuscare il parterre è, però, il mega yacht che vanta una storia di tutto rispetto. Infatti hanno preso il sole su quello scafo personaggi come Maria Callas, Jackie Onassis, e ancora celebrità come Marilyn Monroe e Frank Sinatra, Liz Taylor e Richard Burton, addirittura fu il luogo del primo incontro tra l’ex primo ministro britannico Winston Churchill e il futuro Presidente degli Stati Uniti John Kennedy.

È senza dubbio iniziata la stagione estiva per il porto di Castellammare che si presta molto all’attracco di grandi navi che spesso si trovano da quelle parti per trascorrere qualche giorno tra le meraviglie della costiera amalfitana, Sorrento e le isole del golfo, come la bellissima Capri.