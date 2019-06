Caterina Balivo chiude la "stagione dei matrimoni inesistenti"

Per Caterina Balivo oggi è stato tempo di bilanci: la conduttrice ha salutato il pubblico di Vieni da me, prima della pausa estiva. Tutti i momenti clou della trasmissione pomeridiana di Rai1 sono finiti in un video-ricordo, tra questi anche il caso di Pamela Prati, con il finto matrimonio e l’affidamento di Sebastian e Rebecca. “ Momenti in cui ci abbiamo anche creduto ”, si legge nel filmato: un’evidente frecciatina che Caterina Balivo non poteva proprio risparmiarsi.

La soubrette sarda era stata ospite a Vieni da me nel mese di gennaio 2019. Davanti ai cassetti di Caterina Balivo e a una mela, Pamela Prati aveva raccontato del suo prossimo matrimonio. Parlare dell’amore per il suo “compagno” Mark Caltagirone e per i suoi “figli”, l’aveva fatta commuovere, intenerendo la conduttrice. Davanti alla scoperta della bugia, Caterina Balivo non ha digerito l’accaduto e ha voluto riprendersi le sue rivincite nel corso di questa ultima puntata.

Oltre al video, la conduttrice di Aversa ha approfittato di più occasioni per ricordare con ironia Pamela Prati. Ad esempio, prima di far entrare in studio Roberta Giarrusso e il suo futuro sposo, Caterina Balivo ha detto: “ In una stagione di matrimoni inesistenti, quello che vi stiamo per raccontare è reale e accadrà domenica prossima ”. Sulla scia di Caterina, anche l’attrice siciliana, dopo la visione di un videoclip, ha colto l’attimo per nominare il finto fidanzato di Pamela Prati.

Nessuno nel mondo dello spettacolo poteva immaginare i risvolti amari di questa storia: specie chi ha ospitato in trasmissione la showgirl si è sentito preso in giro, e a stento si capacita del perché Pamela Prati e le sue manager abbiano architettato un piano simile.