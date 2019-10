Caterina Balivo, fuga romantica a Formentera con il suo Guido

Mini fuga romantica alle isole Baleari per Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera. La conduttrice aveva annunciato l'imminente partenza attraverso i social pochi giorni fa e così è stato. Al termine della puntata di venerdì scorso, la Balivo ha preso il primo aereo per Ibiza e, una volta atterrata in terra spagnola, è salita a bordo di un'imbarcazione destinazione Formentera. La coppia ha trascorso un weekend all'insegna del sole, del mare e del relax più assoluto. A documentare la loro mini vacanza d'amore in alto mare è stata la stessa conduttrice attraverso i suoi profili social.

" Svegliarsi in mezzo al mare è la cosa più bella del mondo. - ha raccontato Caterina Balivo nelle storie di Instagram - Due giorni off fantastici ". E c'è da crederle a giudicare dalle foto e dai video pubblicati sul web. Tanto sole, acque stupende e clima ideale per oziare in barca, tuffarsi in mare e fare qualche escursione con il gommone. Giusto il tempo per ricaricare le energie in vista dei nuovi impegni televisivi. La coppia ha soggiornato a bordo di un piccolo yacht ormeggiato a largo di Formentera per godere del massimo riserbo. Anche se questo weekend dove servire a staccare la spina da tutto e tutti, Caterina Balivo, che tra bikini e gite in mare aveva già trascorso gran parte della sua estate, non ha resistito a condividere la sua felicità con i propri follower. Foto e video hanno riempito le sue Storie Instagram e non è mancata, persino, una simpatica confessione sul marito: " Vorrei che mio marito mi facesse una foto intera, ma niente, non ci sono versi, quindi mi sa che posterò un bel selfie ".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?