Caterina Balivo: “Non ho amici in tv, preferisco il riscontro con la vita reale”

Ha avuto una vita professionale piena di successi, ma anche di sgambetti a cui ha reagito con “immenso dolore e tante lacrime” eppure, ad oggi, Caterina Balivo è una delle conduttrici Rai di maggiore successo.

Tutto merito del suo carattere e di quella determinazione tanto importante quando si lavora sul piccolo schermo perché “se lavori in tv devi essere determinato, altrimenti sei fuori”. Lo ha spiegato la Balivo in una intervista a Grazia, cui si è raccontata senza filtri, mettendo in evidenza lati di sé finora sconosciuti come, per esempio, il periodo difficile vissuto quasi 18 anni fa. “ Era il 2001. Dovevo essere la protagonista della pubblicità di Dolce e Gabbana con Giuseppe Tornatore. Avevo già il contratto firmato quando mi chiama il regista e mi dice: ‘Non sarà lei l’attrice’ – ha svelato - . Trattengo le lacrime, ero convinta che quello spot avrebbe cambiato la mia carriera. Poi mi riferisce che gli stilisti avevano voluto di nuovo l’attrice Monica Bellucci e mi sono messa il cuore in pace ”.

La svolta, invece, è arrivata proprio con Vieni da me, che lei descrive come il “programma più bello del mondo”. Però, anche Caterina Balivo ha dei limiti: non riesce a presentare un programma in coppia con qualcun altro. “ Quando mi hanno proposto un partner ho sempre rifiutato, per il mio carattere è impossibile condurre con altri – ha svelato - . Avrei dovuto fare un programma con la Gialappa’s e il Mago Forest ma non me la sono sentita. E mi dispiace. Ricordo che il direttore di rete di allora, Ilaria Dallatana, mi disse: ‘Caterina, è un handicap non saper dividere la scena’ ”.