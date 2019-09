La scollatura di Caterina Balivo al Festival di Venezia divide il web

Anche quest'anno la Mostra del Cinema di Venezia vede molte celebrità calcare il red carpet dell'evento cinematografico più atteso. Il Festival del Cinema si tiene, per la sua 76° edizione, al Lido di Venezia e dal 28 agosto fino al 7 settembre. Tra le star del grande e piccolo schermo che hanno ad oggi presenziato all'evento, ad aver particolarmente catturato l'attenzione del web è la conduttrice di Vieni da me. Caterina Balivo è arrivata al festival in yacht insieme al marito, Guido Maria Brera. E la mise della presentatrice sfoggiata per l'occasione non è passata di certo inosservata.

Diverse ore fa, la Balivo ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti realizzati proprio mentre stava dirigendosi con il suo consorte al Festival del Cinema, delle immagini che hanno letteralmente spaccato l'opinione del web a metà. Da una parte c'è chi rivolge complimenti alla propria beniamina, Caterina, con messaggi come "Che classe", "Una vera diva", "Abito molto bello e sexy", e dall'altra parte c'è chi invece non si risparmia in commenti negativi.

Caterina Balivo divide il web

"Non mi piace troppo se la tira -scrive qualcuno, tra i commenti giunti sotto il post di Caterina Balivo -. Mi chiedo dove sia la semplicità senza esporsi troppo. Tutte uguali ste donne. la televisione prima o poi ti apre totalmebte a quello che non si vorrebbe, mio padre con questa scollatura con le tette che si vedono mi guarderebbe con occhi spalancati come fosse un rimprovero". Un altro utente commenta così: "Una persona che se la tira più di te non ne ho viste. Sei cambiata tantissimo dall'inizio della carriera. Allora eri genuina e spontanea, oggi sei l'opposto. Mi dispiace". E ancora: "Con tutto il rispetto, ma che c'entri con il Festival?"

Le foto di Caterina Balivo hanno fatto in poco tempo incetta di like e commenti e non sono mancate le critiche, giunte soprattutto da parte di chi sembra non condividere la scelta di sfoggiare una scollatura sul lato A e di ostentare opulenza, in occasione del Festival del Cinema.