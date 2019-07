Caterina Balivo raccoglie i rifiuti a Capri in abito nuziale

Dopo aver conquistato il pubblico di Rai 1, grazie al ruolo di presentatrice che l'ha vista al timone della prima edizione di Vieni da me, Caterina Balivo è stata confermata alla seconda stagione in arrivo del suo programma tv. La Rai ha deciso di premiare la conduttrice campana, stando a quanto è trapelato dalla presentazione dei nuovi palinsesti delle reti Rai. Vieni da me, infatti, ripartirà il prossimo 9 settembre, salvo cambiamenti repentini nel palinsesto di Rai 1. E nelle ultime ore, la raggiante Caterina Balivo fa parlare di sé per una foto postata nell'ultima domenica di luglio.

La foto in questione ha diviso a metà l'opinione del popolo del web, ma nella descrizione del suo ultimo post la Balivo ha voluto lanciare un messaggio volto alla sensibilizzazione sul problema relativo al mancato smaltimento dei rifiuti in Italia e, in particolare, in un sito d'attrattiva turistica rinomato per la sua suggestiva bellezza naturale, parliamo dell'isola di Capri.

Caterina Balivo e la foto nel Golfo di Napoli

"Buona domenica ragazzi! -ha esclamato Caterina Balivo, rivolgendosi ai suoi follower nel suo ultimo post domenicale -. Sosta fotografica con vista, dopo 150 scalini e tanta schifezza a terra raccattata scendendo! Voi cosa fate in questa ultima domenica di luglio? P.S.: indosso l’abito messo per il pranzo del mio matrimonio, amo dare mille vite alle cose. #caterinasecrets".

La foto contenuta nell'ultimo post della Balivo, che ritrae quest'ultima con l'abito nuziale scelto per il pranzo del suo matrimonio, ha ricevuto all'incirca 20mila like in poco tempo, ma non sono mancati commenti pungenti. Tra le critiche mosse alla conduttrice, infatti, si legge: "Ma ci crediamo che hai raccattato...."; "Ma si tratta di una foto vecchia".