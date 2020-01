Caterina Balivo rimprovera una spettatrice: "Magari le unghie dopo..."

Dopo le feste natalizie, Vieni da me è tornato ad occupare un posto nel palinsesto targato Rai. E al format condotto da Caterina Balivo su Rai 1, la stessa conduttrice si è spazientita, diventando protagonista di un momento televisivo che ora fa discutere.

Così com'è stato riportato da Il gazzettino.it, nella diretta registratasi giovedì 9 gennaio la conduttrice originaria di Napoli e classe 1980 si è indispettita, per via di un gesto compiuto da una spettatrice accorsa nel suo salottino. Il tutto è accaduto durante un confronto avvenuto in puntata tra la Balivo e Lorenzo Farina, che è il responsabile social ed esperto web marketing della trasmissione Rai, nonché fondatore della pagina social Baby George ti disprezza.

Ad un certo punto, Caterina ha notato che una ragazza inquadrata dalla regia - che al momento era seduta alla spalle di Farina- stava guardandosi con accuratezza le mani. Un gesto che, a quanto pare, non è stato mandato giù dalla conduttrice. Tanto che la Balivo è insorta, redarguendo -con la spontaneità che tanto la contraddistingue in tv- la spettatrice disattenta: "La ragazza dietro, magari le unghie dopo...". Dopo il breve momento d'impasse, la trasmissione è, però, proseguita.

Caterina Balivo già nostalgica delle feste

Oltre al piccolo rimprovero di cui è diventata protagonista a Vieni da me, nelle ultime ore fa parlare di Caterina Balivo anche l'importanza che per la stessa ha assunto il Natale. Qualche giorno fa, la conduttrice Rai ha postato una nuova foto che la immortala mentre stringe tra le mani un albero di Natale e nella cui descrizione si dice già nostalgica delle feste natalizie.

"Ma in che senso siamo già arrivati all’Epifania?!? -ha riportato, infatti, nella descrizione di un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram-. Mia cara #befana prenditi tutto ma non il mio albero! Quanti di voi lo toglieranno stasera, ma non vorrebbero?!".

In una recente intervista concessa al settimanale Gente, Caterina aveva raccontato un inedito retroscena sul suo passato. L'ex modella aveva, cioé, rivelato come era solita vivere il Natale a casa della sua famiglia d'origine, dove non ha mai ricevuto doni - se non solo alla Befana- e non ha mai visto allestito un albero di Natale, che era considerato dai genitori un simbolo "pagano".

"Era considerato un rito pagano - aveva fatto sapere-. I doni li portava la Befana. Dovevo sperare che la calza contenesse caramelle e non carboni”. Col passare degli anni nella sua vita -inevitabilmente- sono cambiate molte cose ad oggi, tanto che di recente ha avanzato a Babbo Natale la richiesta di poter ospitare Pippo Baudo nel suo programma, Vieni da me.

