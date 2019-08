Caterina Balivo agli hater: "Siete invitati al party dei miei 40 anni, voglio dirvi quanto siete fighi"

Dopo aver lasciato il testimone a Bianca Guaccero, subentrata alla conduzione del format Detto fatto, Caterina Balivo (39 anni, ndr), ormai conduttrice rodata al timone di Vieni da me, è tornata al centro del gossip. A far parlare del volto partenopeo di casa Rai, questa volta, sono le numerose critiche giunte sul profilo Instagram della conduttrice Balivo.

"Sembrano le foto che fa mia madre, non quelle di una famosa", si legge tra le tante critiche rivolte alla Balivo, sotto uno degli ultimi post pubblicati dalla conduttrice. Tra le parole al vetriolo lanciate al volto Rai, si legge anche: "Sampei"; "Sembra una filippina". Ma questi ultimi sono solo alcuni degli attacchi sferrati sotto la foto che immortala la Balivo in California. La conduttrice è al momento in vacanza e la foto che ha diviso il web la ritrae mentre si trova a bordo di una barca a Mammoth Lakes.

Caterina Balivo mette a tacere gli hater

La risposta di Caterina Balivo ai suoi hater non si è fatta attendere. "Ho qualcosa da dire", ha esordito Caterina su Instagram e ha aggiunto: "Ho letto sul web che in tanti mi avete detto ‘sembri una vecchia’, ‘sei invecchiata’. Cari, vi inviterò tutti alla mia festa di 40 anni. Vi voglio guardare in faccia e dirvi ‘mamma mia quanto sembrate giovani e fig*i'".