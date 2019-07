Caterina Balivo scatenata con le amiche al Jova Beach Party di Viareggio

" Mi sento davvero una ragazza anni '90 ", così Caterina Balivo descrive sui social l'esperienza vissuta al concerto di Jovanotti a Viareggio. Il popolare volto Rai era, infatti, in prima fila al Jova Beach Party che faceva tappa in Toscana. Insieme ad altre due amiche, Caterina Balivo non ha voluto perdersi l'appuntamento con la musica di Jovanotti, scatenandosi sotto il palco tra decine di migliaia di fan scatenati.

Sulle stories del suo profilo Instagram Caterina Balivo ha pubblicato una serie di video che mostrano lo spettacolo dal vivo di Lorenzo Jovanotti sulle spiagge viareggine svoltosi martedì 30 luglio. La conduttrice di Rai Uno si è presentata al concerto con un outfit davvero singolare, vestitino estivo nero, cappello da capitano della marina e tattoo di brillantini sotto gli occhi. Insieme alle compagne di avventura, amiche di una vita, la Balivo si è lasciata andare a balli sfrenati, saltando e cantando a squarcia gola insieme agli altri 40 mila fa presenti al concerto.