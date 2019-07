Caterina Balivo scatena il web con il dettaglio hot che non passa inosservato

Scatena i social la foto di Caterina Balivo che si gode in barca il sole e il mare di Capri. La conduttrice tv è riuscita a sfuggire alle maglie della censura del social.

La Balivo, con cappello di paglia a larghe falde, posa da diva sul ponte della barca con le gambe sinuosamente incrociate a mettere in evidenza i suoi piedi che sono tra i più ammirati sui social. Con le unghie smaltate di rosso, accendono la fantasia dei suoi fan che la tempestano di commenti decisamente hot, come quelli di utenti che si spingono a scrivere: “ Finalmente si rivedono i piedini più sexy d’Italia. Per un attimo ho sognato di essere il passamano dove li appoggi ” e “ Tanta voglia di leccare i suoi deliziosi piedi da bravo cagnolino, meravigliosa dea ”.

Se sono in tanti a sostenere che “ l’amore nasce dai piedi ” è pur vero che si beccano tutti subito l’appellativo di “ pervertiti ” da parte dello zoccolo duro dei fan della Balivo che preferiscono vedere nella conduttrice tv un’icona di eleganza, considerandola la riprova che “ non serve mostrarsi nude e discinte per essere affascinanti ”.