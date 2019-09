Caterina Balivo, la sua dieta anti-tumorale scatena i fan sui social

Caterina Balivo è pronta a tornare sul piccolo schermo. Da lunedì 9 settembre, con il via ai palinsesti della stagione 2019/2020, la conduttrice rientra al timone di Vieni da me, il talk del daytime che si ripresenta subito dopo il Tg1 delle 13.30, al posto di Io e te di Pierluigi Diaco, e per le prime settimane di programmazione andrà in onda in diretta per due ore dalle 14 alle 16.

Finite le vacanze estive, la presentatrice napoletana si è voluta rimettere in forma e lo ha fatto in un modo insolito, che ha allarmato i suoi fan. La Balivo si è infatti messa a dieta e lo ha annunciato sui social: la conduttrice sta seguendo la famigerata Dieta Mima Digiuno, ovvero un regime alimentare ideato dal ricercatore italo-americano Valter Longo.

Caterina Balivo, allarme social: “Interrompa la dieta!”

Conosciuta negli Stati Uniti come Fast Mimicking Diet, questa dieta dura cinque giorni e prevede il consumo di pochissime calorie ogni 24 ore: tra le 800 e le 1100. Niente prima colazione, i pasti includono soltanto frutta secca, zuppe di verdure, avocado, olive e pochissimi altri cibi, quasi tutti a base di aminoacidi, vitamine e omega 3.

“ Sto resettando il mio organismo – annuncia la Balivo nelle sue Instagram Stories – ma non so se arrivo al quinto giorno. Soffrire cinque giorni allunga la vita. Però prima della diretta mi faccio un piatto di spaghetti con il pomodoro ”.

Molti fan hanno deciso di dissuadere la presentatrice dal seguire questo tipo di alimentazione. Oltre che pericolosa per la sua salute, rischia di lanciare un messaggio negativo. “ Per favore – si legge in uno dei tanti commenti – interrompa questa dieta! Anche Nadia Toffa la pubblicizzò a Le Iene e la fece… Le sembra una dieta anti-tumorale? Consulti una biologa nutrizionista, senta cosa ne pensa; io non sono specialista, sono solo una mamma che non permetterebbe mai a sua figlia di fare questa cosa ”.