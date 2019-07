Caterina la Grande: in arrivo la miniserie tv con Helen Mirren

Dopo il successo mondiale di Chernobyl, il piano di co-produzione tra HBO e Sky prevede una miniserie tv su Caterina la Grande.

“ Sono sopravvissuta mezzo secolo in un mondo che non mi vuole, sarebbe un errore terribile mettersi contro di me ”. Le parole della protagonista nel trailer, accompagnate dalla canzone dei Peaches - Boys Wanna Be Her, presentano il prossimo tormentone del panorama seriale: Caterina la Grande.

Si tratta di una miniserie tv incentrata sulla famosa imperatrice illuminata di Russia, salita al trono nel 1762 dopo aver realizzato un colpo di Stato ai danni del marito, lo zar Pietro III. La sovrana, con il suo governo propenso a seguire i principi illuministi, inaugurò un periodo di dispotismo illuminato, portando la Russia del XVIII secolo alla sua epoca di maggiore splendore.

Caterina la Grande si concentrerà sulla fase finale del regno dell’imperatrice ed avrà come protagonista Helen Mirren, la quale torna nel ruolo di un sovrano dopo le sue precedenti interpretazioni in Elizabeth I, altra miniserie tv con cui ha vinto un Emmy, e The Queen, film dove ha interpretato la regina Elisabetta II vincendo l’Oscar come migliore attrice protagonista. Visti i precedenti quindi possiamo già avanzare qualche candidatura per le future premiazioni.

Insieme ad Helen Mirren vedremo Jason Clarke (Pet Sematary, First Man e in questi giorni al cinema con Serenity - L'isola dell’inganno). L’attore interpreterà il generale Grigorij Aleksandrovič Potëmkin, giocando un ruolo importante nella storia, in quanto amante di Caterina e, nonostante i proclami di lei, anche influente consigliere nelle decisioni politiche.

Il personaggio di Caterina la Grande è famoso, oltre che per il governo illuminato e per le conquiste di territori, anche per gli scandali di corte, come appunto la sua relazione con il generale Potëmkin. Questo infatti sarà uno dei temi centrali della miniserie tv, dove le interpretazioni e la cura per i costumi sono evidenti fin dalle prime immagini.

Caterina la Grande sarà composta da quattro episodi, diretti dal regista Philip Martin (The Queen), e sarà distribuita in Italia da Sky Atlantic a partire dal prossimo autunno.