Catherine Zeta Jones mamma super: gira il mondo per star vicino ai figli

Catherine Zeta Jones è una mamma molto presente nella vita dei figli Dylan, 18 anni, e Carys, 15 anni, avuti con il marito Michael Douglas. Lo ha dimostrato nel corso del recente “Spring Break”, la tradizionale pausa scolastica di primavera, dove ha girato ben tre Stati diversi pur di trascorrere qualche giorno di vacanza con i suoi ragazzi. Sia Dylan che Carys sono infatti impegnati nello studio, il primo alla Brown University di Dubai, la seconda al college.

L’attrice ha documentato il suo lungo itinerario sul suo profilo Instagram, scherzandoci su: “Quando la pausa scolastica dei tuoi bambini non coincide, tu vai in più posti!”. Così è volata a Parigi con la figlia più piccola, Carys, godendosi qualche momento di relax tra una visita alla Tour Eiffel e una al Museo del Louvree. La seconda tappa del tour, se così si può definire, è stata Marrakech dove Catherine Zeta Jones ha portato anche Carys. Proprio sui profili social di quest’ultima sono comparse splendide foto della ragazza in giro per la Medina e il suoi fascino, nonostante la giovane età, non ha nulla da invidiare alla madre.

Mamma Catherine ha raggiunto, infine, il figlio diciottenne Dylan a Dubai dove studia da circa un anno presso la Brown University. I due si sono immortalati in uno scatto da capogiro in uno dei grattaceli più alti di Dubai (probabilmente il Burj Khalifa, l'edificio più alto al mondo e popolare attrazione turistica) dal quale si godeva una vista mozzafiato sulla baia.

Pochi giorni trascorsi insieme ai figli che però le mancano sempre terribilmente quando non ci sono, soprattutto Dylan. E’ stata lei stessa a confessarlo in una recente intervista a Extra: “FaceTime è una grande cosa, siamo al telefono tutto il tempo. Dylan a Dubai sta vivendo un'esperienza così incredibile, ovviamente mi manca terribilmente, ma è un posto dove voleva andare e sono felice che si diverta”.