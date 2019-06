Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser beccati a litigare alla festa di compleanno

Alla festa di compleanno di Cix, alias Nicola Testi, e Ceskiello (grande amico di Fedez) c’erano proprio tutti i Vip: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, Chiara Biasi e la sua nuova fiamma, Andrea Damante, Martina Luchena, Gilda Ambrosio, Giusy Ferreri e molti altri. Insomma, un vero e proprio party esclusivo a cui hanno partecipato anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

I paparazzi di Tabloit hanno ripreso alcuni attimi della serata e, in particolare, hanno immortalato un momento piuttosto teso tra i due innamorati fuori dal famoso locale milanese, lo spazio Otivm, impegnati in quello che sembra a tutti gli effetti un litigio.

Nel filmato si vede Cecilia allontanarsi dal party e discutere a voce alta con Ignazio che, a sua volta, bacia la fidanzata sulla guancia probabilmente in un vano tentativo di fare pace. La sorella di Belen, però, si pulisce la guancia con la mano, come a voler dire che per lei la discussione non si è ancora conclusa. Subito dopo si allontana da Ignazio e la ritroviamo in compagna di una sua amica, intrecciate in un caloroso abbraccio.

Quale sarà stato il motivo del litigio? Potrebbe esserci di mezzo la gelosia: Chechu, infatti, non ha mai nascosto di essere gelosissima del suo fidanzato e di discutere molto spesso con lui proprio per questo motivo.

Che stia semplicemente continuando a palesare tutta la sua gelosia nei confronti di ex fidanzate e fan un po’ troppo invadenti? Nonostante tutto, alla fine, la coppia ha fatto pace e sono andati via abbracciati insieme.

