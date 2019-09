Cecilia Rodriguez: ecco il segreto per "spaccare" coi like

Cecilia Rodriguez è stata recentemente intervistata da Katia Fanelli. La "Fotonica" di Temptation Island 2019 ha vestito i panni dell'intervistatrice per conto della testata online 361magazine. Katia ha incontrato Cecilia in occasione del White di Milano, nel corso della settimana della Moda. La sorella di Belen ha mostrato in anteprima la collezione di costumi da bagno della linea Me Fui, di cui la ragazza va molto orgogliosa. Katia, dopo aver ammirato i capi promossi da Cecilia, ha voluto farle delle domande circa alcune mosse social.

Katia Fanelli ha posto a Cecilia Rodriguez alcune domande, come ad esempio, il modo migliore per farsi un selfie ed avere numerosi like. Cecilia ha dato volentieri alcuni utili consigli per chi vuole avere successo su Instagram, Facebook e non solo. Riguardo il selfie perfetto, la sorella di Belen ha detto: "Non devi mettere il telefono né troppo su, né troppo in basso. Ma neppure dritto. Appena appena sopra al dritto. Io vengo bene così. Poi dipende anche dal viso di ognuno".

Ad ogni modo, se uno ha intenzione di avere successo sui social, c'è un'alternativa che, a detta di Cecilia, funzionarebbe sempre: "Altrimenti ti metti di c**o e va tutto a posto". Katia ha dimostrato essere d'accordo con le parole di Cecilia, affermando: "Quello è il rimedio per ogni foto". L'argentina, soddisfatta per i suoi insegnamenti spiccioli (ma a suo dire efficaci), ha precisato: "Se vuoi spaccare e fare tanti like sì". Katia Fanelli ha concluso la sua intervista facendo i complimenti alla sorella di Belen, dicendole: "Dal vivo sei ancora più fotonica che dalle foto".

Katia Fanelli è ultimamente tornata tra le cronache del gossip per la sua vita sentimentale. A Temptation Island abbiamo assistito alla rottura con il suo oramai ex Vittorio Collina. Ora, sembra che la ragazza si sia avvicina al single Giovanni Arrigoni, con cui aveva instaurato un ottimo feeling nel corso del reality Mediaset.

