Cecilia Rodriguez nuda su Maxim

E’ davvero un’estate alla grande per Cecilia Rodriguez che finalmente è riuscita a smarcarsi dal ruolo di sorellina minore di Belen in cui media e pubblico l’hanno a lungo incasellata.

La bella argentina è protagonista non di una, ma addirittura di due cover super hot del patinato magazine "Maxim" che nel suo ultimo numero, appena uscito in edicola, l’ha scelta come volto ufficiale del mese di luglio sia per l’edizione francese che per quella belga. Nelle due cover si può ammirare la splendida fidanzata di Ignazio Moser mentre posa sia completamente nuda con indosso solo un maestoso cappello di paglia a falde larghe che con un elegante tailler glitter iridescente che lascia intravedere un seno da urlo, a mala pena contenuto dalla giacca.

Ma non finisce qui. Sul suo profilo Instagram la modella argentina, dopo aver svelato ai suoi follower che lo shooting è stato scattato negli Stati Uniti, ha deciso di regalare loro un’appetitosa preview postando sia le due cover del magazine, prima e dopo l’editing, che un breve quanto intenso video del backstage in cui, in un elegante bianco e nero, cammina sinuosa fissando seducente l’obiettivo, mentre cerca di coprirsi il seno con una mano. La bella showgirl sudamericana è più hot che mai e ha fatto impazzire i follower che le hanno regalato una pioggia di like e migliaia di visualizzazioni in pochissime ore.