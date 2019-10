"Hai parlato con Francesco?": la gaffe della Balivo imbarazza la Rodriguez

In una nuova puntata di Vieni da me, sono apparsi in qualità di ospiti in studio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i quali hanno concesso un'intervista di coppia a Caterina Balivo.

Dopo aver animato il gioco del Grande Fratello Vip, con la loro piccante scena dell'armadio, gli ex gieffini sono riusciti ad infiammare lo studio del programma trasmesso su Rai 1. La prima domanda ricevuta dalla padrona di casa mette in imbarazzo la modella argentina, presentatasi in jumpsuit rosa e con le gambe lunghissime in bella vista. In pratica la Balivo chiede alla sexy ospite in studio se il fratello Jeremias Rodriguez sia fidanzato (la domanda allude alla relazione di Jeremias cominciata con Soleil Sorge a L'isola dei famosi, ndr) e Chechu non sa cosa rispondere.

La Balivo poi fa una domanda all'ex centauro, Ignazio Moser: "Non avresti voluto impegnarti di più e continuare a fare il ciclista?". Ad intervenire, al posto dello sportivo, è Cecilia Rodriguez, che a sua volta fa una domanda alla padrona di casa: "Hai parlato con Francesco?". E la Balivo ribatte visibilmente imbarazzata, pensando evidentemente che la modella stia riferendosi al suo ex: "Francesco chi?". "Francesco Moser è mio suocero!", esclama la Rodriguez e la conduttrice ci scherza su, dopo aver fatto confusione con l'argentina: "Per me è il signor Moser. Mi è preso un colpo, pensavo parlassi di Francesco Monte (l'ex fidanzato di Cecilia, lasciato dalla modella in diretta al Gf Vip, ndr). Ho avuto un flash".

Ma non finisce qui, perché l'intervista si rivela sempre più esilarante. Caterina Balivo chiede sempre all'altro ospite in studio, Ignazio, chi cucina a casa. Moser fa sapere -nominandola- di rivolgersi ad una compagnia che consegna il cibo direttamente a casa e la nuova gaffe è "cotta e mangiata". Ma nonostante tutto l'errore dell'ex ciclista scatena le risate del pubblico in studio.