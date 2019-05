Cecilia Rodriguez provocante su Instagram: "Vi regalo un po' del mio sole"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono più innamorati che mai: la coppia nata al Grande Fratello Vip fa ha zittito gli scettici che pensavano ad un fuoco di paglia tra i due che invece stanno andando a gonfie vele. La bella sorella minore di Belen e il figlio d'arte, infatti, sono stati paparazzati qualche giorno fa in pieno centro a Milano, in via della Spiga, intenti a fare shopping. I due erano in compagnia dell'inseparabile Aspirina, il cane che fa parte della loro vita e che non li perde un secondo di vista.

Cecilia e Belen catalizzano spesso l'attenzione sui social network e recentemente sono state insultate e prese di mira da alcuni haters per via di alcune foto sensuali postate dalle due sorelle argentine. I commenti sono dei più disparati: da “Le sorelle photosh… Ehm Rodriguez“, “Come prendere gli italiani per le palle", “Il labbro superiore è più gonfio? Comunque tu e tua sorella sempre insieme e come ti somiglia rispetto ad anni fa“, “Miss Chirurgia per voi…“. "Sei diventata magra da schifo“, “Siete ridicole!! Andate veramente a lavorare!!".

Cecilia, qualche ora fa, ha postato una foto molto sensuale e con la mano appoggiata ad un cavallo. La sua ultima istantanea ha scatenato i suoi quasi 4 milioni di follower su Instagram che hanno commentato in ogni maniera questo scatto hot. La sorella minore delle Rodriguez ha poi corredato il tutto con la seguente didascalia: "Vi regalo un po’ del mio sole". Cechu ha ottenuto oltre 40.000 like con questa foto ma non è la sola provocante di tutto il suo repertorio.