Cecilia Rodriguez va "fuori di seno" davanti ai paparazzi indiscreti e osa più di Belen

Dopo aver ufficialmente archiviato la sua love-story con l'ex tronista di Uomini e donne, Francesco Monte, la modella Cecilia Rodriguez è finita nuovamente al centro del gossip. Questa volta, l'ex protagonista del GfVip fa parlare di sé per essere stata beccata dai paparazzi mentre faceva shopping nel centro di Milano. E le esclusive immagini dell'ultima paparazzata di Chechu sono contenute nel settimanale Nuovo, il magazine diretto da Riccardo Signoretti.

I segugi di Signoretti hanno sorpreso la modella argentina insieme al fidanzato, Ignazio Moser e, al momento della paparazzata, la coppia vip si trovava in un negozio. L'ex concorrente del Grande fratello vip, Cecilia, sembra non aver disdegnato la presenza degli obiettivi dei paparazzi, o almeno questo è cio che trapelerebbe alla visione delle "insolite" immagini fornite dalla fonte.

Non appena intravista la presenza degli obiettivi fotografici in negozio, non a caso, la sorella di Belen Rodriguez è uscita "fuori di seno". La modella ha, cioé, mostrato il lato A aprendo il blazer nero che indossava, dopo essersi resa conto della presenza degli operatori di Nuovo. Una provocazione, quella che l'argentina ha lanciato ai fotografi con il sorriso sulle labbra, osando molto di più rispetto a quanto è solita fare la sorella maggiore Belen, il cui rapporto con i paparazzi non è mai stato idilliaco.

