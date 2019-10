Cecilia Rodriguez risponde al suocero Moser: "Non mi perdona che non mi trova mai a vendemmiare"

Dopo aver animato il gioco della casa più spiata d'Italia, avviando al Grande Fratello Vip la sua frequentazione con Ignazio Moser, la modella argentina Cecilia Rodriguez è tornata al centro dell'attenzione mediatica, rispondendo ad alcune dichiarazioni del suocero, Francesco Moser. Il padre dell'ex centauro Ignazio Moser ha recentemente sostenuto a Storie Italiane che Cecilia non è brava a sbrigare le faccende domestiche. L'ex gieffina Chechu condurrebbe un tenore di vita decisamente diverso rispetto a quello della famiglia Moser, che vive in campagna a Trento e gestisce un'azienda vinicola. E, in un'intervista concessa al settimanale Vero, la sorella minore di Belen Rodriguez ha voluto rispondere, indirettamente, alle ultime dichiarazioni rilasciate sul suo conto da colui che -la stessa Cecilia- definisce "suocero".

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha, dal suo canto, assicurato di sapersela cavare nelle faccende di casa, ammettendo tuttavia di non riuscire spesso ad aiutare il suocero Francesco, così come quest'ultimo si aspetterebbe. "In realtà sono bravissima con le faccende domestiche! -ha fatto sapere la Rodriguez-. Quando vado a Trento, dalla famiglia di Ignazio, per me è un momento di relax. Tuttavia lì la mentalità è inquadrata, diversa dalla mia. Mi piace molto quel posto e ci vivrei pure, perché c’è tanto verde, mi ricorda un po’ casa mia in Argentina. Ma lo vedo come un luogo per rilassarmi e basta... Non mi sveglio alle sei della mattina nemmeno a Milano. Il papà di Ignazio non mi ha mai trovato a vendemmiare con loro e non me lo perdona. Lo aiuto in altre cose, per esempio vado a prendere le uova delle galline. Però non pulisco".

Il padre di Ignazio, negli ultimi mesi, è riuscito a legare molto con il rispettivo padre di Cecilia, Gustavo Rodriguez, così come la stessa intervistata ha confidato: "Mio padre mi accompagna spesso in Trentino, essendo un amante della montagna. E si mette a lavorare, aiuta come può il padre di Ignazio, lo segue nei campi. Ormai la famiglia si è un po’ allargata. Si sono conosciuti tutti e vanno d’accordo. Due bei gruppi familiari uniti".