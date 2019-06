Cecilia Rodriguez nella bufera. Lo scatto non piace al web

Cecilia Rodriguez, la bella modella argentina nonchè sorella della più famosa Belen Rodriguez, è sempre molto attiva sui social network. Recentemente ha condiviso una foto su Instagram che ha letteralmente fatto impazzire e diviso il popolo del web. Infatti, se i suoi fan sono andati in brodo di giuggiole quelli del fidanzato Ignazio Moser non l'hanno presa altrettanto bene.

Cecilia Rodriguez e lo scatto che divide

Nella foto che ha diviso il popolo di Instagram si vede Cecilia Rodriguez passeggiare in una stradina di campagna del Trentino Alto Adige in costume da bagno. Dalla foto si capisce che la modella argentina si trova a Trento. Uno scatto di spalle, dove risalta il suo bellissimo lato B. Uno spettacolo davvero insolito per gli abitanti di Trento che probabilmente non sono abituati a una figura come quella della bella argentina. La location dello scatto non poteva che essere quella. Infatti Trento è la città natale di Ignazio.

Come accennato la foto di Cecilia ha suscitato commenti decisamente opposti. Per quanto riguarda i fan della modella argentina sono piovuti decine di commenti scherzosi e di lode. Tra i commenti più simpatici: “In quanti hanno zoomato?”. A anche “vendo defibrillatore con carica a pannelli solari per qualsiasi evenienza“. Insomma, una foto da svenimento. Nello stesso tempo, ci sono anche diversi commenti negativi. In molti criticano Cecilia per il fatto che pubblica spesso foto in cui mette in mostra il suo corpo: “Non è proprio gratificante che una donna ostenti il suo corpo con tanta spudoratezza, pur bello che sia".

Per alcuni non si tratterebbe solo di eccessiva disinvoltura ed esibizionismo. Per molti verrebbe leso anche il buon nome della famiglia Moser, una famiglia che ha dato tanto allo sport italiano, in particolare al ciclismo e che, soprattutto con Francesco Moser, è stata un'esempio di sobrietà. Alcuni, infatti, hanno accusato Cecilia di essere "una vergogna per la famiglia Moser".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?