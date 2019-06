Cecilia Rodriguez vuole la sua chance in tv come Belen e dice 'no' a "Temptation Island Vip"

Dopo essere diventata un'indiscussa protagonista del Grande Fratello Vip 2, Cecilia Rodriguez ha rilasciato alcune dichiarazioni sui suoi futuri progetti televisivi, dicendosi stufa di passare per un'eterna entertainer dei reality-show. La ribellione della giovane Chechu è sorta nel momento in cui, intervistata da "Chi", il giornale diretto da Alfonso Signorini le ha chiesto se avesse intenzione di partecipare all'imminente nuova edizione di "Temptation Island Vip", che, salvo cambiamenti repentivi nel palinsesto televisivo, partirà a settembre.

“Facciamo subito chiarezza: io e Ignazio (Ignazio Moser, ndr)– ha dichiarato Chechu, rifiutando così l'idea di candidarsi per un posto nel cast del docu-reality sui tradimenti – siamo una coppia vera ed il programma ideato da Maria De Filippi è verissimo. Lo capite che io resisterei due secondi? Poi distruggerei tutto e andrei in carcere, come il povero Fabrizio Corona. La mia è una risposta seria, perché quel programma mette a dura prova i sentimenti e l’amore che, per chi non lo avesse capito, è un cosa seria.”



Cecilia Rodriguez insorge contro la tv made in Italy

La sorella di Belen Rodriguez si è detta alquanto adirata per il fatto di non aver, ad oggi, avuto alcuna possibilità di far valere la sua simpatia, la sua immagine e capacità d'intrattenimento in tv: "Io sono incaz*ata nera, perché non capisco una cosa: in tv ci sono sempre o quasi gli stessi volti. Non dico di meritarmi chissà che cosa, però non posso essere sempre quella dei reality. Sono una ragazza solare, ho la simpatia dalla mia parte, fidatevi, bruttina non sono (sorride, ndr). Aspetto la mia opportunità, perché so che arriverà. Ecco, chiamatelo sfogo, ma sono sincera come sempre.”