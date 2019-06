Celine Dion: la foto che inquieta i fan

Céline Dion continua a far parlare di sé: al centro delle news, però, non c'è l'addio in lacrime dato dopo 17 anni di attività, bensì una foto che la cantante canadese ha pubblicato sul suo profilo instagram ufficiale, in cui la si vede ripresa dall'alto, con una magrezza talmente eccessiva da far preoccupare i suoi fan.

I fan si erano già preoccupati per lo stato di salute fisica e mentale della loro beniamina lo scorso aprile, quando alcuni scatti di Céline Dion avevano fatto ipotizzare una caduta nell'anoressia. All'epoca la cantante ci aveva tenuto a tranquillizzare i suoi sostenitori dicendo che, anche se era effettivamente più magra di prima, andava tutto bene e non c'era motivo di allarmarsi. Anzi, aveva giustificato il suo fisico con un inaspettato amore per la danza, che aveva asciugato le forme del suo corpo.

Tuttavia la nuova immagine di Céline Dion, avvolta da abiti neri, con le braccia allargate sul pavimento alle sue spalle, ha fatto svegliare di nuovo le preoccupazioni del pubblico e anche il loro biasimo. Tra i commenti sotto l'immagine, infatti, si può leggere sia di chi è preoccupato per la salute della Dion, sia chi la redarguisce per l'eccessiva magrezza e anche chi, decisamente inquietato dalla foto, paragona la cantante ad uno scheletro.

Qui sotto il post originale di Céline Dion:

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?