Tagliato il bacio gay dal trailer italiano di Downton Abbey

Il film tratto da Downton Abbey arriverà nei nostri cinema il prossimo ventiquattro ottobre, a circa un mese di distanza dall'uscita in Inghilterra. La pellicola continuerà le sorti della famiglia Crawley, che il pubblico aveva imparato a conoscere nella serie televisiva trasmessa dalla BBC.

Focus Features ha rilasciato due giorni fa il primo trailer ufficiale del film, in cui la famiglia Crawley e l'esercito dei suoi domestici si dovranno destreggiare con una sfida inaspettata: accogliere il re e la regina nella loro dimora e sperare che tutto vada per il meglio. Molta attenzione, come sempre, viene data ai piani bassi di Downton Abbey, dove i domestici dovranno vedersela con l'entourage delle loro maestà e cercare di esaudire i loro desideri senza correre il rischio di entrare in competizione.

Dal cast è possibile vedere che tutti i componenti del cast sono tornati a vestire i panni della famiglia Crawley e delle persone che gli ruotano intorno, compreso Matthew Goode nelle vesti Henry Talbot, il marito di Lady Mary e, soprattutto, Maggie Smith nei panni della matrona Lady Crawley.

Tuttavia a far parlare non è la trama del film, né il cast, quando la scelta di rimuovere una scena specifica dal trailer italiano. Nella clip originale, infatti, era possibile vedere un bacio omosessuale tra il maggiordomo Thomas Barrow e un altro uomo. Thomas è da sempre uno dei personaggi più controversi della serie, ma anche uno dei più amati. Quando Downton Abbey si è concluso, in tantissimi avevano lamentato la mancanza di un lieto fine personale per il personaggio: forse è per questo che l'autore Julian Fellows ha pensato di aggiungere un interesse amoroso. Tuttavia, nel trailer italiano il bacio è stato cancellato.

Qui il trailer ufficiale del film, con il bacio visibile al minutaggio 1.41:

