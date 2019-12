Il cerchio si stringe sui cantanti di Sanremo

Poco memo di due mesi per la nuova edizione del Festival di Sanremo. L’edizione del 2020 vedrà salire sul palcoscenico dell’Ariston, in qualità di presentatore per la prima volta, il celeberrimo Amadeus. Il conduttore con grande felicità si appresta a muovere i fili della kermesse, dopo che per due anni è stata guidata da Claudio Baglioni. Ad oggi però ancora non c’è nessuna conferma dei big in gara e che si sfideranno per vincere l’ambito premio.

A breve verranno annunciati i cantanti del Festival di Sanremo e, sulla rosa dei papabili, il cerchio comincia a chiudersi. Salgono, nelle indiscrezioni, le quotazioni di: Elodie, Levante, Irene Grandi, Anastasio, Raphael Gualazzi, Francesco Renga, Marco Masini, Al Bano, Alberto Urso, Enrico Ruggeri, Giordana Angi, Piero Pelù, i Pinguini Tattici Nucleari, Fred De Palma, Diodato, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt e Rancore. Insieme a loro, circolano moltissimi altri nomi, da Ermal Meta a Michele Bravi, da Shade a Riccardo Fogli, da Bianca Atzei a Marcella Bella, da Francesca Michielin a Chiara Galiazzo.

D'altronde è stato lo stesso Amadeus ad ammettere di aver ricevuto oltre 200 brani. I giochi però dovrebbero essere ormai quasi chiusi, anche per dare agio ai cantanti e alle case di discografiche di lavorare al 'corredò’, che di solito accompagna la partecipazione a Sanremo come: il video del brano, le foto dell'artista e in molti casi un intero album.

A rincarare la dose sulla lista dei partecipanti alla kermesse ci ha pensato Fiorello, uno dei primi ad aver speculato sull’arrivo di Amadeus alla direzione del Festival. Secondo il celebre mattatore, la lista dei 22 cantati sarebbe pronta da qualche tempo e, nella puntata di 'Viva RaiPlay', trasmessa giovedì 12 Dicembre, ha scherzato bonariamente, candidando per un'ospitata sul palco dell'Ariston, il giovane cantautore Fulminacci. "A Sanremo t'hanno chiamato?", ha chiesto Fiorello. "Non lo so - ha risposto l’artista -. Non si è parlato di Sanremo. Però magari chi lo sa". Rivolgendosii al cantante ospite in trasmissione, Fiorello ha suggerito di guardare "in camera" per mostrarsi meglio. Poi ha aggiunto: "Amadeus questo è bravo - suggerendo all'amico conduttore e direttore artistico del Festival di prendere Fulminacci per la kermesse. – Lo puoi portare a Sanremo, anche fuori concorso perché ormai la gara è fatta. Io so pure chi vince".

In attesa di ulteriori risvolti non resta che attendere il fantomatico annuncio. Di fatto c’è grande attenzione per il primo festival di Amadeus.