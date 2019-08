"Cerco una donna per condividere il bello della vita". L’amorevole appello di Massimo Boldi

È fra le pagine di Oggi che Massimo Boldi rivela il suo lato più dolce e sensibile, confessando di voler trovare una donna che possa apprezzare solo le sue doti di uomo e non quelle di comico. Impegnato in diversi progetti televisivi e cinematografici, l’attore rivela di sentirsi solo, nonostante il successo.

"Sono solo e spero di incontrare la donna giusta. Vorrei che vedesse solo Massimo. Un uomo buono, pieno di premure – afferma Boldi -. Ho un carattere impegnativo, lo ammetto. E per cercare di essere all’altezza compenso spesso con la generosità, anche se non ho vie di mezzo. Certamente la bellezza in una donna per me conta, perché sono vanitoso" .