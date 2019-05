Cesare Cremonini omaggia Freddie Mercury su Instagram e fa il boom di like

Cesare Cremonini non ha mai fatto mistero di considerare Freddie Mercury l’artista che l’ha spinto a diventare un cantante. Da ragazzino non ascoltava che i Queen e il suo iconico frontman è sempre stato il suo punto di riferimento assoluto e, anche se non è diventato una rockstar, ma un bravo cantautore, Cremonini non dimentica quanto deve a lui e alla sua band.

Se non fosse stato per loro non si sarebbe mai innamorato a tal punto della musica da voler non solo ascoltarla, come tutti i suoi coetanei, ma eseguirla e comporta. È per loro che si è messo a studiare pianoforte e chitarra, tra l'altro in piena controtendenza con i suoi coetanei che negli anni Novanta, gli anni del grunge, non facevano che ascoltare i Nirvana di Kurt Cobain. Mentrelui andava pazzo per testi e melodie del rock inglese anni Settanta.

Su Instagram Cremonini ha pubblicato un video in cui canta “Love Of My Life” dei Queen, una delle loro ballate più romantiche e struggenti. Lo ha fatto unplagged, con la sua chitarra acustica e il mare sullo sfondo, al tramonto, in un'esecuzioneda brivido perchè si sente che viene dal cuore di un fan ed è densa di ricordi.

Oltre al video-omaggio alla band che ha deciso le sorti della sua vita artistica, su Instagram Cremonini ha anche voluto spiegare, in una lunga didascalia, perché ha scelto proprio questa canzone e cosa significhi per lui la band inglese che solo ora i ‘millenials’ hanno imparato a conoscere grazie al film Oscar “Bohemian Rapsody”.

Per loro i Queen sono una bella novità, ma per Cremonini sono i miti con cui è cresciuto e che tuttora ascolta con la stessa passione di sempre.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?