Charlize Theron nega il flirt con Brad Pitt

Qualche mese fa a Charlize Theron è stata attribuita una relazione con Brad Pitt. L’attrice è tornata sull’argomento, incalzata e presa in giro dalle colleghe.

Come riporta il DailyMail, l’artista di origine sudafricana è stata ospite all’Ellen DeGeneres Show, insieme con Nicole Kidman e Margot Robbie - che stanno promuovendo il loro nuovo film “Bombshell”. Le tre attrici si sono cimentate con la conduttrice in un gioco per attribuire un partner a Theron, ufficialmente single.

Tra le opzioni di scapoli papabili e affascinanti è spuntato il nome di Brad Pitt - Charlize ha negato nuovamente una possibile relazione con lui, che sta divorziando da Angelina Jolie. Qualche mese fa era emersa l’indiscrezione - smentita seccamente dai suoi protagonisti - per cui Pitt e Theron si sarebbero incontrati allo Chateau Marmont. Kidman ha rassicurato la collega, sottolineando di non essere mai uscita con Pitt a sua volta.

Tuttavia, l’attrice australiana le ha consigliato vivamente un suo ex, il cantante Lenny Kravitz. I due sono stati insieme tra il 2002 e il 2003, tanto che successivamente è emerso come stessero per sposarsi.

A Charlize sono stati consigliati anche il cantante canadese Drake e Harry Styles. L’attrice - che ha 44 anni e ha adottato due figli - ha sottolineato come entrambi fossero troppo giovani per lei e di Styles ha detto che avrebbe potuto essere letteralmente la madre, data la differenza d’età. Anche Trevor Noah è stato scartato da Charlize, che ha affermato di avere con lui un rapporto fraterno. La scelta finale di Nicole, Margot e Ellen è caduta infine su Michael B. Jordan, imbarazzando la collega nel finale dell’ospitata.

