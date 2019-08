Charlotte Caniggia incanta sui social e ha un desiderio

Claudio Caniggia è un ex calciatore di ruolo ala, attaccante esterno, che nel corso della sua carriera ha fatto parlare molto di sè in campo e fuori. L'argentino ha vestito le maglie di River Plate, Verona, Atalanta, Roma, Benfica, Boca Juniors, Dundee e Glasgow Rangers, mentre con la nazionale argentina ha collezionato 50 presenze condite da 16 reti. Caniggia è stato sposato con Marianna Nannis e dalla loro unione sono nati tre figli: Alexander, Alex e Charlotte. La storia tra i due pare sia finita molto male con l'ex moglie che ha attaccato la nuova compagna dell'ex giocatore della Roma, Sofia Bonelli: "Mio marito adesso sta con una prostituta. Lei è una tossica che lo tiene drogato tutto il giorno. Finiranno tutti in carcere. Non siamo separati e ora lei lo fa drogare tutto il giorno. Andrò dagli avvocati. Ho già appuntamento con i miei avvocati. Sono 33 anni che sto con mio marito. Figuratevi se mi possono chiudere la bocca con qualche artificio legale, soprattutto pensando alle cose che so di mio marito!".

La nuova compagna di Caniggia ha scatenato tutti in casa, anche la sexy figlia dell'ex calciatore di Roma e Atalanta Charlotte che ha dato la sua opinione sulla nuova fidanzata del padre. Ecco le sue parole ai microfoni di Revista Caras: "I miei genitori? Sto bene. Parlo con entrambi ed è una situazione triste, ma non ho intenzione di dire nulla. Mi piacerebbe che stessero di nuovo insieme, ma oggi non lo vedo possibile. Non voglio commentare. Tutti i bambini vogliono che i loro genitori stiano insieme, ma non vedo un ritorno. Non mi interessa incontrare la ragazza di mio padre. Si dicono molte cose, ma è una bugia”. Charlotte è molto conosciuta sui social e vanta oltre 2,2 milioni di follower che non perdono tempo per commentare le sue foto piccanti che ne mettono in risalto le forme. La figlia dell'ex compagno di nazionale di Diego Armando Maradona è un'imprenditrice ed ha un sito web sul quale mette in vendita i suoi prodotti. La maggior parte dei suoi follower, però, soprattutto di sesso maschile sarà di certo interessato ad altro...



