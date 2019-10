Che fine ha fatto Fedez? Il rapper sparito, sui social spuntano degli indizi

È da qualche giorno ormai che Fedez non è più attivo sui social e il fatto non è certo passato inosservato agli occhi dei suoi quasi 9 milioni di follower. In fondo, considerando che la vita del rapper così come quella di sua moglie Chiara Ferragni è documentata costantemente da stories e post su Instagram, non poteva che essere così.

Fedez, infatti, non condivide niente da una settimana, così come non è più apparso tra le stories di Chiara. In tanti si chiedono il motivo dalla scomparsa dai social e i fan avanzano le motivazioni più varie. Alcuni puntano il dito su presunti problemi di salute, altri su una possibile seconda paternità e infine, chi pensa un po’ più razionalmente, allude al desiderio di Fedez di volersi prendere una pausa dal lavoro e dalla popolarità. Di questo suo bisogno, infatti, se ne è parlato anche nel docu-film Unposted sulla vita dell’influencer. Che sia arrivato il momento giusto?

Ma ecco che il mistero della sua assenza è ben presto svelato. Le voci che circolavano sul conto di Fedez, infatti, si sono fatte sempre più insistenti a tal punto da spingere Chiara Ferragni a rivelarne il vero motivo. Tramite uno scatto di coppia che lei stessa ha condiviso sul suo profilo Instagram, Chiara ha scritto: “Mi manca da morire il mio bellissimo Fede. È stato via un’intera settimana per lavoro e probabilmente sarà assente ancora per un'altra settimana” .

Insomma, sembra proprio che Chiara e il piccolo Leone dovranno pazientare ancora un po’ prima di poterlo riabbracciare. Ancora non ci è dato di sapere, purtroppo, quali siano i motivi di lavoro che stanno tenendo Fedez così tanto lontano da casa. Tuttavia, stando ai primi indizi forniti da Chiara, sembra che la sua assenza abbia a che fare con la crescita professionale del cantante - anche in ambiti molto lontani dalla musica.

Un indizio che trova riscontro anche in alcuni rumors in circolazione per cui Fedez sarebbe impegnato in una nuova avventura televisiva in compagnia dell’amico fidato e famoso youtuber Luis Sal. Ed è proprio con lui, infatti, che il rapper si era mostrato per l’ultima volta sui social salutando – seppur momentaneamente – tutti i fan: “Ciao social, non ci si vedrà per un pò” . Così, Fedez potrebbe essere tra i concorrenti di un nuovo reality show britannico – Celebrity Hunted, una sorta di Pechino Express che sarà trasmesso dalla piattaforma Amazon Prime – in cui i Vip partecipanti cercano in tutti i modi di sfuggire alla cattura da parte delle autorità e trovare riparo in posti sicuri.

Insomma, fin quando non arriverà una conferma ufficiale dal diretto interessato, non ci resta che aspettare e ingannare il tempo. Lo sa bene persino Chiara Ferragni che, dal canto suo, è impegnata a organizzare una grande festa a sorpresa per il compleanno di Fedez il prossimo 15 ottobre.

