Topless mozzafiato per Wanda Nara

Mentre si discute il futuro lavorativo di suo marito Mauro Icardi, Wanda Nara continua a essere una delle protagoniste indiscusse dell'estate social 2019. La showgirl e procuratrice argentina sa come attirare a se l'attenzione, forse anche per distoglierla dai rumors che circondano suo marito. Negli ultimi mesi la bionda influencer ha ammaliato i suoi fan con splendide immagini,molte delle quali esplicite, in cui ha spesso messo in evidenza le sue curve prorompenti. L'ultima foto l'ha condivisa solo pochi giorni fa e ha inevitabilmente fatto il pieno di like.

Wanda Nara è in perfetta armonia con il suo corpo, si piace e sa di piacere, tanto da non avere nessuna remora a mostrarsi senza veli, o quasi. Nell'ultima foto ha regalato un topless straordinario ai suoi tanti fan, uno dei numerosi scatti hot con cui ha deliziato l'estate dei milioni di seguaci. È una foto tratta da un servizio fotografico inedito, che vede Wanda Nara indossare una gonna di tulle stile tutù e... Nient'altro. Lo scatto è stato realizzato nella suggestiva cornice di un tramonto urbano e la donna copre il seno esclusivamente con la mano, lasciando però intravedere tantissimo ai suoi seguaci.

Sono quasi 170mila i like di apprezzamento per lo scatto di Wanda Nara, che come sua consuetudine nelle ultime settimane ha disabilitato i commenti per i suoi seguaci. Non è dato sapere il motivo per il quale la showgirl abbia deciso di “censurare” i commenti nel suo profilo, probabilmente per evitare quelli degli appassionati di calcio che si riverserebbero sotto ogni post per commentare in maniera negativa gli ultimi avvenimenti di calcio mercato che riguardano il marito. In questo modo non è nemmeno possibile sapere cosa ne pensino i fan della showgirl di questo scatto ma è facile immaginare quale sarebbe potuto essere il tenore degli apprezzamenti.