Lo chef Marco Bianchi fa coming out: "Sono gay"

Nel corso di un'intervista a “Il Corriere della Sera” il famoso chef Marco Bianchi ha deciso di fare pubblicamente coming out, dopo averlo fatto già prima con la moglie, con la quale era sposato da quasi 20 anni, e quindi con la sua unica figlia di 4 anni. Il suo cuore adesso batte per l'influencer Luca Guidara e questo amore così forte e appassionato, come ha dichiarato a “Il Corriere” lo fa sentire “ completo e totalmente felice ”.

Volto noto della televisione e autore di diversi bestseller sulla cucina, il 40enne chef ha deciso di venire allo scoperto per vivere a pieno la sua storia d’amore con Guidara, senza più nascondersi, e perché la parte più dura, quella di confessare il suo vero orientamento sessuale a sua moglie, l’aveva già compiuta.

Confessarle di essere certo di essere gay “ è stato come un sogno di una vita che si frantumava . È stato un momento in modalità terremoto, come quando hai costruito per anni e tutto, di colpo, viene raso al suolo ed è in polvere. Io mi sentivo in colpa, ma oggi so di aver fatto la scelta giusta ”, perché non voleva ingannare la donna da lui tanto amata.