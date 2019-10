Chef Rubio sul trionfo umbro: "Salvini ci mette il fisico? Un infame"

Dopo la vittoria conseguita dalla coalizione di centrodestra alle elezioni Regionali tenutesi in Umbria lo scorso 27 ottobre, Chef Rubio è tornato ad attaccare Matteo Salvini.

Nello specifico, attraverso il suo profilo Twitter lo chef ha condiviso lo screeenshot di un articolo pubblicato da Il Corriere della Sera, che titola "Borghi, selfie e strette di mano: così Salvini ci mette il fisico (molto più degli avversari)" e in cui Pierluigi Battista, scrive: "La differenza è tutta qui. Salvini ci mette il fisico, occupa i territori, tocca e si lascia toccare, stringe mani, moltiplica il rito del selfie con la gente che si mette in coda per farsi fotografare con il leader, chiama per nome le persone, esalta i prodotti locali, indossa le felpe con i nomi della miriade di cittadine, villaggi, piccoli comuni, minuscoli agglomerati di cui è disseminata l’Italia. Gli altri pensano di cavarsela solo con generose comparsate nei salotti televisive e facendosi intervistare dai giornali".

E, a margine del contenuto dell'articolo de Il Corriere della Sera in questione, il conduttore del format culinario Rubio alla ricerca del gusto perduto ha lanciato un nuovo attacco mediatico al leader della Lega. "Andare nelle piazze con lo scopo di 'raccimulare' voti non è farlo per ascoltare ed elevare i lavoratori -scrive testualmente Rubio nel suo ultimo tweet al veleno destinato a Salvini-. Girare l’Italia (coi soldi nostri) ingannando la gente, è ben diverso dal mostrarne la sua bellezza. Stare tra la gente col doppio fine è da infami @matteosalvinimi e lo sai". Ma, all'ultimo cinguettio al vetriolo pubblicato su Twitter dallo chef, sono seguiti i commenti di chi si schiera dalla parte del leghista. "Brutto rosicare vero?", si legge infatti tra i messaggi riportati dagli utenti sotto il post dell'ultimo siluro destinato al leader del primo partito in Italia. Poi, un altro utente ribatte così allo chef: "Credo che Lei abbia perso la lucidità nel pentolone bollente di sinistra-minestra radical chic. A parte che lo fa apposta a denigrare per indurre a reazioni che le diano ragione ai suoi dubbi ragionamenti. Che malizia! Un condimento perfetto" .