Chelsea Clinton contro Jay-Z: non apprezza il dimagrimento di Beyoncé

Chelsea Clinton accorre in sostegno di Beyoncé e del suo incredibile dimagrimento, avvenuto a sei mesi dalla nascita dei gemelli: un percorso faticosissimo che la cantante aveva affrontato per presentarsi in forma smagliante al Coachella del 2018. Un lavoro duro fatto di dieta e allenamento, ma che aveva scatenato solo un tiepido sostegno da parte del marito e rappar Jay-Z, come si evince dal documentario "Homecoming", disponibile su Netflix. L'ex prima figlia d'America, intervistata da una rivista, ha confessato tutta la sua delusione nei confronti del poco supporto dimostrato da Jay-Z.

Chelsea Clinton thinks Jay-Z could have been a little more enthusiastic about Beyoncé's weight loss https://t.co/gNNTYg24ja — HuffPost (@HuffPost) 30 ottobre 2019

Nella clip si può osservare Beyoncé entusiasta e piena di felicità per la forma ritrovata: la cantante indossa un vecchio costume senza difficoltà, muovendosi comodamente e senza costrizione alcuna. Una conquista a soli sei mesi dal parto dei due gemelli Rumi e Sir, un percorso estenuante che ha voluto affrontare per riprendere la forma persa prima del festival. Una routine fatta di diete, allenamento e privazioni che sicuramente avrebbe meritato più elogi ed entusiasmo da parte del marito. Ma Jay-Z, contattato telefonicamente con una videochiamata, osserva felice la moglie ma si limita a sorridere, aggiungendo e ridendo un "va bene". Niente di così impressionante per lo spettatore, mentre un'elettrizzata Beyoncé si limita a concludere con un semplice: " volevo solo condividerlo" .

Non una critica quella della Clinton, ma una constatazione dell'atteggiamento poco complice del marito: la donna sembra sorpresa dalla reazione troppo sintetica. Chelsea, madre di tre figli, è più che consapevole di ciò che si provi dopo il parto, delle difficoltà a riconnettersi con il proprio corpo e con la propria mente. Un percorso affrontato da molte donne e che meriterebbe molto più rispetto da parte degli uomini, sicuramente più entusiasmo specialmente se, dopo sei mesi, si perdono tutti i chili accumulati durante una gravidanza gemellare.

