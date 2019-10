Chi l’ha visto, Federica Sciarelli insultata in diretta: “Vai affan....”

Imprevisto poco gradevole durante la puntata del 16 ottobre scorso di Chi l’ha visto: Federica Sciarelli è stata insultata in diretta da Michele Caruso, che l’ha “mandata a quel paese” in modo abbastanza colorito.

Caruso, disturbatore telefonico che ama lasciare il segno in tv e in radio, aveva già contattato il programma di Rai 3 nella scorsa edizione. L’appuntamento, però, si è ripetuto anche nella serata di ieri sera quando Federica Sciarelli pensava di essere stata messa in collegamento con un uomo, tale Giuseppe, che diceva di aver visto una ragazza data per scomparsa a Brescia.

“ Pronto, buonasera dottoressa Sciarelli ", ha esordito Caruso al telefono spacciandosi per il signor Giuseppe. “ Lei dice di aver visto la ragazzina alla stazione di Bologna, è così Giuseppe? ”, ha immediatamente domandato la Sciarelli, immaginando di essere in collegamento con l’uomo che poteva risolvere il caso della ragazza scomparsa in quel di Brescia. Ma la replica del disturbatore telefonico ha lasciato di stucco la conduttrice. “ Sono Michele Caruso come sta? Vaff.....o! ”, ha sbottato lui, chiudendo immediatamente il collegamento. Federica Sciarelli, che questa volta non è riuscita a smascherare l’uomo, ha commentato: “ Vabbè, me la sono beccata tutta. Ogni tanto purtroppo capita che questo Michele Caruso fa questi scherzi, io lo ripeto che dovrebbe andare a farsi curare ”. “ Io non me la prendo, la parolaccia era per noi - ha continuato a spiegare la Sciarelli, che ha sottolineato di aver fatto presente all'azienda il problema con questo "deficiente" - . Essendo un programma di servizio pubblico, comportarsi in questa maniera non è che sia un granché ".