Romina Power si augura di rivedere la figlia: "La speranza non muore mai"

Lo scorso 20 novembre è stata trasmessa la nuova puntata di Chi l'ha visto?, il format di approfondimento giornalistico su casi di cronaca nera e sparizioni. E nel nuovo appuntamento tv, la conduttrice, Federica Sciarelli, ha voluto dedicare uno spazio televisivo al caso che vede protagonista la figlia di Romina Power e Al Bano Carrisi, scomparsa in circostanze del tutto misteriose negli Stati Uniti d'America. In puntata sono state mandate in onda dalla regia le esclusive immagini di alcuni possibili identikit della fisionomia che potrebbe avere oggi la figlia di Romina e Al Bano, con la quale i due genitori ebbero un'ultima chiamata tra il 31 dicembre 1993 e il 1º gennaio 1994. Negli anni '90, Al Bano sarebbe stato contrariato del fatto che la figlia fosse a New Orleans, dove la giovane fece la conoscenza del trombettista di strada Alexander Masakela, il quale fu il primo ad essere accusato della misteriosa scomparsa di Ylenia Carrisi.

E le immagini trasmesse da Chi l'ha visto? hanno mostrato in particolare come sarebbe, secondo le ipotesi dell'antropologa forense Chantal Milani, il volto invecchiato di Ylenia Carrisi che, nata a Roma il 29 novembre 1970, oggi potrebbe essere ancora viva. Il servizio lanciato dal programma Rai dà spazio anche ad alcune commosse dichiarazioni rilasciate da Romina Power, la madre della giovane scomparsa, che continua a custodire nel cuore la speranza che la figlia non sia morta.

L'intervento di Romina Power a Chi l'ha visto?

A 25 anni dalla scomparsa di Ylenia la speranza di poterla rivedere un giorno, nutrita dalla Power, non si affievolisce, così come la stessa Romina ha confidato recentemente, in un disperato appello lanciato a Chi l'ha visto: "Il mese di novembre lo considero il mese di Ylenia. In questo mese, io posto una sua fotografia nel caso qualcuno la riconoscesse. Mi rendo conto che sono passati 25 anni dalla sua scomparsa, ma nel cuore di una madre la speranza non muore mai. La speranza di poterla riabbracciare".

Nel corso dell'ultima puntata di Chi l'ha visto?, la conduttrice, Federica Sciarelli, ha dichiarato di sentirsi molto vicina a Romina Power per la perdita della figlia, la quale potrebbe rivelarsi una vittima, soggiogata dal conoscente Alexander Masakela a New Orleans. Attraverso il suo profilo Instagram, l'ex consorte di Al Bano Carrisi, Romina Power, è solita pubblicare delle foto esclusive, che immortalano degli attimi della sua vita vissuti insieme ad Ylenia. Un giorno fa, infatti, la Power ha pubblicato un commovente scatto, che ritrae proprio Ylenia mentre si gode un momento all'insegna della spensieratezza, distesa su un prato. E a corredo della struggente immagine in questione, Romina ha riportato in inglese la descrizione "Ylenia loved her sisters very much", ovvero "Ylenia amava molto le sue sorelle".

