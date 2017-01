Chi è Miquela? Il mistero della ragazza da 126 mila follower su Instagram

Così tanto bella da sembrare finta, così tanto finta da sembrare vera: Miquela Sousa esiste o non esiste? In rete è meglio conosciuta come lilmiquela, vive a Los Angeles, ha molti amici nel mondo della musica, ama l'arte contemporanea, la moda e i viaggi. Miquela ha la passione per gli smalti colorati, per le battute ciniche e per George Michael. Sousa non esiste o forse sì. Difficile dare una risposta. A interrogarsi è arrivato anche il Washington Post che ha provato a intervistare lei e i suoi amici, ma non è arrivata nessuna risposta: Miquela non rilascia interviste.

Miquela Sousa ha debuttato online circa otto mesi fa con una foto di un maglione rosa pubblicata su Instagram. A questa semplice foto, ne sono seguite altre 137. Subito migliaia di utenti iniziano a seguirla e lei diventa un "caso" mondiale. I suoi fan, però, si interrogano se una bellezza simile possa essere vera perché dalle immagini sembra essere veramente perfetta. Ma cos'è che non convince di lei?

Di Miquela non convincono la pelle effetto plastica, le labbra e il naso esagerati, le lentiggini marcate. Tutto troppo simile a un personaggio del videogioco The Sims. D'altro canto, la spallina del top poggia sulle scapole come se fossero vere, le dita dallo smalto griffato sembrano essere reali. I suoi autoscatti paiono quelli di una ragazza normale con raffinati e dettagliati ritocchi in computer grafica.

La sua vita sembra essere uguale a quella delle altre ragazzine della sua età. Tutto sembra ricordurre ad una sorta di realtà, dalle frasi che accompagnano le immagini alle foto ricordo dei famosi scomparsi. Ma qualcosa continua a non tornare agli utenti che ogni giorno si "scervellano" per capire chi sia Miquela Sousa.

Sarebbero tre le ipotesi più ricorrenti sulla vera natura della ragazza. Secondo molti utenti, scrive Repubblica, l'intera operazione sarebbe una campagna pubblicitaria per il lancio di un prodotto, tra i più quotati ci sono la nuova versione del videogioco The Sims o un album musicale. Tanti leggono nelle immagini degli esemplari di net art, arte che vive su internet, e quello di Miquela potrebbe essere un esempio perfetto di progetto secondo molti "manovrato" dall'artista 3D Nicole Ruggiero. Infine, l'ultima delle ipotesi, segue la scia del fenomeno post truth: la pagina, cioè, sarebbe semplicemente un falso.