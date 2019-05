Chi sarà il padrino o la madrina del piccolo Archie? Meghan Markle dice no a Kate

È stata una settimana molto intensa per i reali inglesi. La nascita del primo figlio di Meghan Markle e del Principe Harry ha messo a dura prova un po’ tutti. Non sono mancanti i momenti di grande commozione, le critiche feroci e i gossip più beceri. E archiviata la scelta del nome per baby Sussex, ora spunta all’orizzonte un’altra scelta da intraprendere per la coppia reale. Chi sarà il padrino o la madrina del piccolo Archie?

Ed è subito toto-nome. Dopo la rinuncia di George Clooney che pubblicamente ha declinato l’offerta, ci sono altri personaggi più o meno celebri che sarebbero ben lieti di accettare l’incarico. Da quello che si apprende su Il Messaggero, Meghan Markle avrebbe detto no alla cognata Kate Middleton, esclusa dalla rosa dei candidati. Il nome della tennista Serena Williams invece è per la maggiore. Amica fidata di Meghan Markle, la Williams è unita da un profondo legame con la duchessa tanto da aver organizzato il dissipattissimo baby shower newyorkese. Ma la madrina potenziale potrebbe essere anche Jessica Mulroney, stilista di successo anche lei molto amica della duchessa, ma anche Emma Watson e Blake Lively. Per ora si leggono solo di nomi femminili, infatti tra i tanti spunta quello di Orah Winfrey, Pryanka Chropa e si intravede persino dell’ex presidente degli Stati Uniti. Se la scelta dovesse cadere però all’interno della famiglia inglese, la cugina Eugenia e la principessa Zara, sono le più ambite. La Markle esclude categoricamente il ramo della sua famiglia, alla luce di burrascosi rapporti.