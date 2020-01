Chi sono e cosa fanno i concorrenti del Grande Fratello Vip

Mai come in questa edizione i partecipanti al Grande Fratello Vip sono stati così numerosi, tanto da far decidere i vertici di Mediaset di presentarli in due diverse serate. Ma chi sono e cosa fanno nella vita i Vip che parteciperanno a questa edizione che si prospetta davvero “frizzante”.

Adriana Volpe

(Trento 31 maggio 1973) Ha cominciato la sua carriera negli anni ’90 come modella. Nel 1993 arriva il successo quando entra nel cast di “Scommettiamo che”. Ha poi condotto moltissimi programmi come “Mezzogiorno in famiglia” e “I Fatti Vostri”. E’ sposata e ha una bambina.

Andrea Denver

(Verona 3 maggio 1991) Vive a New York e il suo vero nome è Andrea Salerno. Si è imposto nel mondo della moda internazionale come modello, e ha anche preso parte a molti videoclip di personaggi famosissimi come Madonna, Jennifer Lopez e Taylor Swift.

Andrea Montovoli

(Porretta Terme -Bo- il 12 marzo 1985) Ha iniziato la sua carriera come attore di teatro, per essere poi protagonista di molti film e serie tv come “Quo vadis, baby?”, “Scusa ma ti voglio sposare” e “Provaci ancora Prof”. E’ stato ballerino a “Ballando con le Stelle”, ha partecipato “all’Isola dei famosi” e “Pechino Express”. E’ single.

Antonella Elia

(Torino 1° novembre 1963) Star dei programmi anni ’90 come “Non è la Rai”, “La Ruota della Fortuna”, ha lavorato con i grandi della tv come Corrado, Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Alberto Castagna. Ha partecipato “all’Isola dei Famosi”, vincendo anche un’edizione, “Pechino Express” e “Tale e Quale Show”.

Antonio Zequila

(Strani - Salerno - 1° gennaio 1964) Ha iniziato a lavorare nei fotoromanzi creandosi una fama di vero playboy, Antonio Zequila è poi passato al cinema e alla tv. Ha partecipato all’Isola dei Famosi dove è stato soprannominato “Er Mutanda”.

Aristide Malnati

(Milano 10 luglio 1964) Archeologo, egittologo e mummiologo, ha all’attivo 15 campagne di scavo in Egitto e la pubblicazione di 12 papiri greci. Grande amico di Alfonso Signorini, suo ex compagno di banco, ha partecipato all’Isola dei Famosi, ed è opinionista, autore e opinionista televisivo.

Barbara Alberti

(Umbertide -PG - 11 aprile 1943) Giornalista, scrittrice, sceneggiatrice conduttrice radiofonica, opinionista, Barbara Alberti è un’autorevole personaggio della cultura italiana. Ha partecipato a “Celebrity Masterchef”, ed è stata anche attrice nell’ultimo film di Fernand Ozpetek, “La Dea Fortuna”, afferma orgogliosamente di non avere nessun Social Network.

Carlotta Maggiorana

(San Severino Marche -Fermo- 3 gennaio 1992) Miss Italia 2018, ha al suo attivo un calendario sexy. Nasce come ballerina televisiva e in seguito valletta. Ha partecipato ad alcuni film come “Tree of life” con Brad Pitt e Sean Penn e “Un fantastico via vai” di Leonardo Pieraccioni. E’ sposata.

Licia Nunez

(Barletta 1° marzo 1978) Ha recitato in molte serie televisive, dove ha interpretato per la maggior parte il ruolo della cattiva. Dal 2012 è una delle protagoniste della fiction “Le tre rose di Eva”. E’ stata legata sentimentalmente all’attivista Imma Battaglia, e da due anni è nuovamente fidanzata.

Clizia Incorvaia

(Pordenone 10 ottobre 1984) Conta 220mila follower, grazie al suo lavoro di influencer, giornalista e anche fashion blogger. Ex moglie del cantante Francesco Sarcina da cui ha avuto una figlia, Nina, la relazione naufraga in malo modo per una storia di gossip.

Elisa De Panicis

(Solaro -MI- 1° dicembre 1992) Modella e influencer, ha partecipato ad alcuni programmi, tra cui “Uomini e donne”. Ha lavorato molto in Spagna dove ha partecipato al reality “Supervivientes”, e “Mujeras y Hombres” versioni spagnole de “l’Isola dei Famosi” e “Uomini e donne”. Nel 2016 è stata al centro del gossip per un presunto flirt con Cristano Ronaldo.

Fabio Testi

(Peschiera del Garda -VR- 2 agosto 1941) Uno dei grandi protagonisti del cinema italiano, nella sua carriera ha partecipato ad oltre cento film. Ha avuto molte fidanzate famose ed è nota la sua fama di latin lover. Si diletta anche nel canto.

Fernanda Lessa

(Nitero -Rio De Janeiro 15 aprile 1977) Top model e dj ha iniziato a sfilare all’età di 17 anni, diventando poi famosa a livello internazionale. Ha partecipato all’Isola dei Famosi e ha anche partecipato ad alcuni programmi come “Le Iene” e “Oltremoda”. Ha dichiarato di aver fatto uso di stupefacenti e alcol e di essere uscita grazie all’amore del marito e delle due figlie.

Ivan Gonzales

(Jerez de la Frontiera -Spagna- 17 gennaio 1992) Modello e personaggio televisivo spagnolo. E’ stato anche tentatore a “Temptation Island” dove ha stretto un forte legame insieme a Valeria Marini, e anche tronista a “Uomini e donne”. E’ anche un influencer con oltre un milione di seguaci.

Michele Cucuzza

(Catania 14 novembre 1952) E' uno dei volti più noti del tg. Grande giornalista di cronaca, ha seguito le vicende italiane più importanti. Ha condotto per 10 anni "La vita in diretta ed è stato anche conduttore di "Uno mattina". Dal 2016 collabora con Telenorba in un contenitore di cronaca e spettacolo. Ha due figlie ed è attualmente fidanzato.

Pago (Pacifico Settembre)

(Cagliari 30 agosto 1971) Cantatore italiano diventato famoso negli anni duemila con il singolo "Parlo di te", . Vincitore del reality "Music Farm" nel 2006, è stato sposato con Miriana Trevisan da cui ha avuto un figlio. Successivamente ha avuto un'importante storia d'amore con Serena Enardu con cui si è lasciato dopo aver partecipato a "Temptation Island".

Paola Di Benedetto

Vicenza 8 gennaio 1995) Modella e influencer è stata la prima "madre natura" del programma "Ciao Darwin". Ne 2018 ha partecipato all'"Isola dei Famosi", dove ha fatto molto parlare il suo flirt con Francesco Monte. E' attualmente fidanzata con Federico Rossi del duo Benji & Fede.

Paolo Ciavarro

(Roma 22 ottobre 1991) Figlio di Massimo Ciavarro e di Eleonora Giorgi, Paolo da sempre ha desiderato lavorare nel mondo dello spettacolo. Attrice di teatro e cinema ha partecipato al reality "Pechino Express" insieme al papà, è anche nel cast del programma "Forum" e è stato anche uno dei conduttori del day time di Amici di Maria De Filippi.

Rita Rusic

(Parenzo -Istria- 16 maggio 1960) Un'infanzia difficile e poi il sodalizio professionale e sentimentale con il produttore Vittorio Cecchi Gori da cui ha avuto due figli. Anche la Rusic come l'ex marito è una nota produttrice cinematografica. Dopo la separazione da Cecchi Gori si è trasferita a Miami e ha fondato la propria compagnia cinematografica. E' attualmente single.