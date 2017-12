Chiabotto: "Sono triste, senza Fabio è come se mi avessero tolto un braccio"

"Ci siamo dati tantissimo e nel darsi ci siamo esauriti, Fabio mi ha conosciuto che ero una ragazzina di 19 anni". Cristina Chiabotto, in una intervista al settimanale Oggi, parla dell'amore finito con Fabio Fulco.

L'ex Miss Italia, 31 anni, si è lasciata con lo storico fidanzato dopo 12 anni. Ma il dolore non è ancora passato. "Purtroppo alla fine, non ero sicura di formare una famiglia con Fabio".

I due si sono conosciuti nel 2005 durante Ballando con le Stelle. Ora la Chiabotto rivela: "Sono triste, senza Fabio è come se mi avessero tolto un braccio. Sto facendo un viaggio pazzesco, alla scoperta di me".

E ancora: "Lui ha aspettato fino a quando ha potuto. Poi quando ha capito che non mi sarei mai decisa a fare il grande passo, mi ha posto davanti a un bivio. Ci siamo visti a Torino, a inizio agosto. Dopo litri di lacrime, ho detto: 'Se capirò che sei tu, ti correrò dietro'. Ho passato un'estate da incubo e pure l'autunno è stato duro. Ma non sono ancora corsa da lui".