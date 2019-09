Chiara Biasi super sexy a Formentera: il suo lato b in barca ipnotizza i fan

Chiara Biasi si gode gli ultimi giorni di vacanza nella meravigliosa Formentera. Sole, cielo azzurro e acque limpide: il contesto perfetto per condividere coi propri follower un po' di foto sexy e vacanziere. Nei suoi scatti, talvolta, ha coinvolto anche l'amica e influencer Gilda D'Ambrosio, altre si è fatta immortalare singolarmente. Come nell'immagine postata nelle scorse ore sul proprio account ufficiale Instagram, dove sfoggia un tondo lato b mozzafiato a bordo di una barca altrettanto suggestiva.

Il lato b di Chiara Biasi mette tutti d'accordo

Il post della famosa instagramer ha riscosso un certo successo, totalizzando quasi quaranta mila cuori. I commenti dei fan si susseguono l'uno dietro l'altro, tutti accomunati da apprezzamenti sulle forme perfette di Chiara Biasi. Tra i commenti tanti complimenti da parte del pubblico maschile: "Sei semplicemente stupenda", le scrive un fan. "Niente male", il messaggio postato da un altro utente che aggiunge: "Seducente questo scatto".

Il micro costume indossato dalla Biasi mette in evidenza curve da capogiro, ma anche gli altri scatti, magari meno sensuali ma più romantici, riscuotono un gradimento notevole. Come quello che la vede abbracciata a Gilda D'Ambrosio nella gita in barca nei pressi della bellissima Es Vedrá. Un inno all'amicizia, quella vera.