La città di Noto blindata per le nozze tra Fedez e Chiara Ferragni

Manca pochissimo per le nozze social dell’estate, quelle tra Chiara Ferragni e Fedez. Lei è la regina di Instagram, lui un artista eclettico e dalla rima facile. Innamoratissimi e con pargolo a seguito, domani primo settembre, finalmente si sposeranno di fronte a centinai di amici, parenti, vip e youtubers. La location per il matrimonio da fiaba è la città di Noto, nella Sicilia del Sud

E a meno di 24 ore dal fatidico “Sì” la città è già assediata da fan e curiosi che sperano di beccare i “Ferragnez” per un autografo o un selfie. Ma la città di Noto è letteralmente blindata, il sindaco infatti ha messo in atto serie misure restrittive per dare agio a Chiara Ferragni e a Fedez, di potersi sposare senza l’arrivo di ospiti indesiderati. Tutto sarà riportato sui social, sicuramente i profili Instagram dei novelli sposi, saranno invasi da foto e dirette, per tenere compagnia i followers durante l’evento, giusto per aumentare ancora di più la notorietà della coppia social del momento.

Questa sera nella splendida cornice di Palazzo Nicolacci, alle ore 18, si svolgerà la festa di vigilia del matrimonio a cui sono inviati molti vip e personaggi di spicco del panorama social degli ultimi anni. Da Paris Hilton a Mika, da Ilary Basi con Totti, e poi Mara Maionchi e decine di youtubers. Alle 18 di domani, invece, presso la Dimora delle Balze, si svolgerà il tanto atteso matrimonio presenziato dal sindaco di Noto, e la stessa location, sarà invasa da più di 200 persone. Si profila un matrimonio costosissimo, estremamente pacchiano e fuori dagli schemi. La Dimora è stata infatti trasformata in un vero e proprio luna park, con ruote panoramiche, attrazioni di ogni tipo ed ettolitri di vino che cadranno a fiumi. Non resta che monitorare i profili social dei Ferragnez.