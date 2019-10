Chiara Ferragni consola una fan delusa dall’amore: “Tutti abbiamo cuori spezzati”

La sua vita, privata e sentimentale, fa sognare il web ma, come raccontato dalla stessa Chiara Ferragni, ognuno di noi ha vissuto momenti difficili, soprattutto in amore.

A raccontarlo è stata proprio la digital influencer che, rispondendo ad una sua fan, ha spiegato come le delusioni siano una costante nella vita di tutti, personaggi noti e non. Postando una romantica foto con Fedez durante la loro ultima vacanza in Oman, la Ferragni è stata sommersa da una serie di complimenti per come il loro matrimonio rappresenti l’emblema dell’amore. “ Lui è la mia persona ”, ha scritto Chiara, mentre molti fan dei Ferragnez si sono affrettati a definirli “stupendi”, “bellissimi”, “magnifici”.