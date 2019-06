Chiara Ferragni è la donna più influente del mondo. Ma quanto guadagna?

In queste ore Chiara Ferragni si trova in Spagna per prendere parte ad alcuni eventi mondani che la vedono protagonista. Durante uno di questi è stata incoronata da Glamour Spagna come donna più influente del mondo per merito della sua intensa attività imprenditoriale svolta sui social e non solo. Il magazine patinato spagnolo ha dedicato all'influencer italiana la cover del numero in edicola, in cui il giornalista responsabile dell'articolo ha cercato di rispondere alla domanda che in molti si fanno quando si parla di Chiara Ferragni: quanto guadagna?

L'attività dell'influencer italiana non si limita alle semplici campagne e pubblicità che la moglie di Fedez conduce sui suoi social network. La cremonese collabora con moltissimi brand in diversi settori. “Chiara Ferragni” è un marchio registrato e inoltre la stessa sarebbe socia in altre importanti aziende. La più importante tra tutte dal punto di vista degli introiti pare essere The Blonde Salad Crew, che riprende il nome dello storico blog di Chiara Ferragni da cui tutto ha avuto inizio. La bionda imprenditrice digitale deterrebbe il 55% delle azioni di questa società, che stando a quanto riferito da Glamour Spagna avrebbe chiuso il 2018 con un salto decisamente positivo. Dai dati in possesso del magazine, infatti, si evince che il fatturato dello scorso anno sia di circa 5,7 milioni di euro, a cui corrisponderebbe un utile di circa 98mila euro. A fronte di questo risultato positivo, pare che però non sia filato tutto liscio. La Tbs Crew sembra che abbia avuto un netto calo delle liquidità disponibili, che se nel 2017 pare fossero di 900mila euro, nell'anno successivo sarebbero calate a 680mila euro. Considerando il fatto che la società avrebbe deciso di tenere in cassa l'utile del 2018, a Chiara Ferragni e gli altri amministratori sarebbe spettata la percentuale prestabilita di un totale di circa 400mila euro, suddiviso in base alle quote societarie. Un'altra fonte di guadagno per Chiara Ferragni sarebbe la società Serendipity, che si occupa di incassare le royalties derivanti dall'utilizzo del marchio di proprietà dell'influencer. Chiara Ferragni dovrebbe essere proprietaria del 32,5% di questa società, il che pare le abbia garantito una cifra di circa 90mila euro per il 2018.

Non sono certo incassi milionari quelli che la Ferragni otterrebbe dalle società di cui è partecipe, che vengono però sommati agli introiti che derivano dall'attività sociale dell'imprenditrice, sempre più florida e remunerativa. I suoi follower crescono esponenzialmente e con loro le interazioni ai post di Chiara, il cui profilo diventa un veicolo pubblicitario sempre più appetibile per i grandi brand internazionali.