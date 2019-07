Chiara Ferragni e il compleanno del cane: è polemica sul web

La famiglia di Chiara Ferragni non è al completo senza Matilde, la french bulldog star di Instagram che vive con loro, tra Los Angeles e Milano, dal 2010. E che proprio ieri, 21 luglio, ha compiuto nove anni.

Chiara l’ha festeggiata con una dedica su Instagram: “Happy birthday to my first baby! Thank you for taking the best care of her while I travel and see you tomorrow and now all summer my little daughter” . Tre fotografie una dopo l’altra in un post social: nella prima, vediamo un bel ritratto della Ferragni mentre stringe teneramente a sé la piccola Matilda, nella seconda il cane alle prese con una torta colorata e nella terza le immagini di una festa di compleanno a tutti gli effetti, con tanto di invitati a quattro zampe!

Chiara, infatti, nonostante si trovasse a Tokyo per motivi di lavoro, ha fatto recapitare alla sua amata cucciola una torta per cani: un pensiero tenero, ma che di fatto ha suscitato critiche e polemiche tra gli utenti del web.

Alcuni hanno commentato: “Tristezza” , “Siamo al limite della follia” , “Uno spreco inutile di tempo e soldi, la gente muore di fame e noi festeggiamo il compleanno dei cani…” e “Chiara Ferragni ha dato davvero una festa di compleanno per cani? Le persone stanno davvero scrivendo auguri?! Sono sconvolta…” . Purtroppo c’è anche chi ha commentato con non poca amarezza così: “Quanto è deprimente che la festa di compleanno di un cane sia stata più bella e con più partecipanti di tutti i miei compleanni messi insieme” .

Altri, invece, hanno mostrato tutto il loro sostegno per Chiara e l’affetto che dimostra di avere per la propria cagnolina ma l’hanno ripresa per il fatto di non aver comprato per Matilda una torta speciale realizzata appositamente per lei, mettendo così in pericolo la sua salute.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?